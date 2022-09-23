شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ"سهرانين": "السقا طيب.. هنيدى يجنن.. وكريم عبد العزيز سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة ON، اليوم الجمعة ، الجزء الثانى من لقاء النجمة منى زكي فى برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة فى أولى حلقات الموسم الجديد.

ومع بداية الحلقة طلب أمير كرارة من منى زكى التعليق على نجوم جيلها، هنيدى والسقا وكريم عبد العزيز، وبدأت منى حديثها بالنجم محمد هنيدى وقالت: "هنيدى أول مرة اتعرفت عليه فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، شخص لذيذ ويجنن، عمرى ما أنسى الضحك فى اللوكيشن لما أصور مع هنيدى".

وعن مسرحية عفروتو، صرحت: "مش بحب نفسى فى مسرحية عفروتو، كل يوم كنت أطلع أقول نفس الكلام بدون إضافة على عكس بقية الممثلين".

وعن أحمد السقا قالت: "أطيب بنى آدم أنا شفته فى حياتى.. أكتر حد فى جيلنا منح فرصة لفنانين فى بداية مشوارهم.. وده اللى حصل معايا فى تيمور وشفيقة.. وعلاقتى بالسقا زى ناقر ونقير ، طول الوقت فيه فترة نبقى متخانقين فيها مع بعض".

ليرد كرارة: "أحمد السقا السبب بعد ربنا فى نجوميتى، ومنحنى الفرصة فى فيلم هروب اضطرارى".

أما عن كريم عبد العزيز قالت منى زكى: "كريم سكر، ثانى أفلامى فى السينما كان معاه ، ومن ساعتها وإحنا أصحاب ، وعائلتنا أصدقاء".