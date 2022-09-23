شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تغنى لأم كلثوم وفيروز فى حفل مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة نسمة محجوب خلال حفلها بمهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذي يقام بميناء رشيد الجديد عددًا من أغاني الزمن الجميل منها أغنية فكروني لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغاني لفيروز منها سهر الليالي ونسم علينا الهوا والبنت الشلبية، وسط تفاعل كبير من أهل رشيد، كما قدمت أغاني لها منها؛ يامحروسة وحب أخوات وغيرها.

وافتتحت المطربة نسمة محجوب حفلها الغنائي على هامش مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى بأغنية يامحروسة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت نسمة محجوب إنها سعيدة باختيارها للغناء في مهرجان رشيد، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان في دورته الأولى وتمنت له النجاح.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة.

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .