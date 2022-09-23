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جمال ياقوت من مهرجان إسكندرية المسرحى: أتمنى من النجوم نظرة بسيطة للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" خلال كلمته بحفل افتتاح الدورة 12 دورة الراحل "سمير غانم": وجود الفنانة إلهام شاهين ليس وجودًا لشخصها وتاريخها ولكن معنى يجعلنا نضع علامة استفهام وهو أين النجوم من المسرح؟، المسرح هو أصل كل الفنون ومن ينجح فى المسرح ينجح في كل المجالات ومتعة المسرح لا تضاهيها متعة، فالوجود الحى للممثل أمام الجمهور لا يضاهيه شيء، فرجاء من نجوم الصف الأول نظرة بسيطة للمسرح وأتمنى أن تصل تلك الرسالة. 

 

وتابع: عندما أسست المهرجان 2008، حدث بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان  هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا. 

 

ومن جانبه قال رئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن: هذه الدورة الأولي بهذا الاسم، وتغييره بسبب أننا أردنا توسيع نطاق المهرجان مع الحفاظ على فلسفته، وأود أن أشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيڤين الكيلاني والأستاذ فتحي عبد الوهاب والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة للمسرح، فهو الداعم الحقيقي وشكرًا الدكتور وليد قنوش والأستاذ إسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح والمخرج محمد مرسي، والدكتور هاني أبو الحسن. 

 

وكان قد صرح رئيس المهرجان لـ"الخليج 365" بأنه تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و69 عرضا أجنبيًا، استقرت اللجنة في النهاية علي اختيار 3 عروض مصرية، وبرمجت المهرجان 12عرضا أجنبيا، ولدي طموح كبير للمهرجان فكل عام نشعر أننا في بداية الطريق، لكننا نطمح لزيادة ميزانية المهرجان المخصصة من الجهات الحكومية الداعمة ليتناسب حجم المهرجان وأهميته، ربنا هذه أكبر عقبة، بالإضافة لجلب عروض حصرية وجديدة ومحترفة. 

 

وعن المكرمين قال سيتم تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان، أما في الختام سيتم تكريم كل من الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة بدرية طلبة، الشاعر خميس عز العرب، المخرج صبحي يوسف، السينوغراف ماهر شريف . 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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