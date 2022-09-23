شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت من مهرجان إسكندرية المسرحى: أتمنى من النجوم نظرة بسيطة للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" خلال كلمته بحفل افتتاح الدورة 12 دورة الراحل "سمير غانم": وجود الفنانة إلهام شاهين ليس وجودًا لشخصها وتاريخها ولكن معنى يجعلنا نضع علامة استفهام وهو أين النجوم من المسرح؟، المسرح هو أصل كل الفنون ومن ينجح فى المسرح ينجح في كل المجالات ومتعة المسرح لا تضاهيها متعة، فالوجود الحى للممثل أمام الجمهور لا يضاهيه شيء، فرجاء من نجوم الصف الأول نظرة بسيطة للمسرح وأتمنى أن تصل تلك الرسالة.

وتابع: عندما أسست المهرجان 2008، حدث بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا.

ومن جانبه قال رئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن: هذه الدورة الأولي بهذا الاسم، وتغييره بسبب أننا أردنا توسيع نطاق المهرجان مع الحفاظ على فلسفته، وأود أن أشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيڤين الكيلاني والأستاذ فتحي عبد الوهاب والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة للمسرح، فهو الداعم الحقيقي وشكرًا الدكتور وليد قنوش والأستاذ إسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح والمخرج محمد مرسي، والدكتور هاني أبو الحسن.