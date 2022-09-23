شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت من مهرجان إسكندرية المسرحى: أتمنى من النجوم نظرة بسيطة للمسرح والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: عندما أسست المهرجان 2008، حدث بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا.
ومن جانبه قال رئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن: هذه الدورة الأولي بهذا الاسم، وتغييره بسبب أننا أردنا توسيع نطاق المهرجان مع الحفاظ على فلسفته، وأود أن أشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيڤين الكيلاني والأستاذ فتحي عبد الوهاب والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة للمسرح، فهو الداعم الحقيقي وشكرًا الدكتور وليد قنوش والأستاذ إسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح والمخرج محمد مرسي، والدكتور هاني أبو الحسن.
وكان قد صرح رئيس المهرجان لـ"الخليج 365" بأنه تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و69 عرضا أجنبيًا، استقرت اللجنة في النهاية علي اختيار 3 عروض مصرية، وبرمجت المهرجان 12عرضا أجنبيا، ولدي طموح كبير للمهرجان فكل عام نشعر أننا في بداية الطريق، لكننا نطمح لزيادة ميزانية المهرجان المخصصة من الجهات الحكومية الداعمة ليتناسب حجم المهرجان وأهميته، ربنا هذه أكبر عقبة، بالإضافة لجلب عروض حصرية وجديدة ومحترفة.
وعن المكرمين قال سيتم تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان، أما في الختام سيتم تكريم كل من الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة بدرية طلبة، الشاعر خميس عز العرب، المخرج صبحي يوسف، السينوغراف ماهر شريف .