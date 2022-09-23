شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إسكندرية المسرحى يقف دقيقة حدادًا على روح هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج " ضيوف حفل افتتاح دورته 12 والذى أقيم على مسرح مكتبة الإسكندرية، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل هشام سليم والذي قد وافته المنية أمس الخميس بعد صراع طويل من المرض.

وكان قد انطلق منذ قليل مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي في دورته 12، بمسرح مكتبة الإسكندرية، وبحضور كل من النجمة إلهام شاهين، الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان والرئيس الشرفي ، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، وبدأ حفل الإفتتاح بعرض ستاند آب كوميدي للفنان علي قنديل، وقدم الحفل كل من علي قنديل ونسرين طلعت.