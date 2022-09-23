شكرا لقرائتكم خبر عن على قنديل يفتتح مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى بـ ستاند أب كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي في دورته 12، بمسرح مكتبة الإسكندرية، وبحضور كل من النجمة إلهام شاهين، الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان والرئيس الشرفي، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف والدكتور أحمد عواض، وبدأ حفل الافتتاح بعرض ستاند آب كوميدي للفنان على قنديل، وقدم الحفل كل من على قنديل ونسرين طلعت.

وقال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان: سعيد بمشاركتي في دورة تحمل اسمه الراحل سمير غانم، وأشكر كل من ساهم في تطوير المهرجان، وعلي رأسهم الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان.

وكان قد صرح رئيس المهرجان لـ"الخليج 365" بأنه تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و69 عرضا أجنبيًا، استقرت اللجنة في النهاية علي اختيار 3 عروض مصرية، وبرمجت المهرجان 12عرضا أجنبيا، ولدي طموح كبير للمهرجان فكل عام نشعر أننا في بداية الطريق، لكننا نطمح لزيادة ميزانية المهرجان المخصصة من الجهات الحكومية الداعمة ليتناسب حجم المهرجان وأهميته، ربنا هذه أكبر عقبة، بالإضافة لجلب عروض حصرية وجديدة ومحترفة.

وعن المكرمين قال سيتم تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان، أما في الختام سيتم تكريم كل من الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة بدرية طلبة، الشاعر خميس عز العرب، المخرج صبحي يوسف، السينوغراف ماهر شريف .