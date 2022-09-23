"ابن سوهاج" أحمد العوضي يكشف شخصيته في مسلسل رمضان 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان أحمد العوضي شخصيته التي سيجسدها في مسلسل رمضان القادم 2023، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "العوضي": "اللي جاي صعيدي، ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي"، وعلق أحد متابعيه: "هتبقى شخصية قوية جدا"، وأضاف آخر تعليقا: "كل اللي بتقدمه راقي وجميل".

منذ أيام، نشر العوضي صورة له من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الشخصية في رمضان الجاي مفاجأة لأخواتي الأبطال، تفتكروا إية الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي".

وأعاد "العوضي"، اليوم، مشاركة المنشور، وكتب: "19 ألف أخ وأخت، توقعوا الشخصية، منهم قال في الصح، وهختار منهم اتنين يحضروا معايا التصوير".

وأعلن الفنان أحمد العوضي عن تعاونه مرة أخرى في عمل فني جديد، يحمل اسم "البلدوزر" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.