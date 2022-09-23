هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الجذابة، إذ ارتدت فستان أبيض صيفي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة هنا الزاهد إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "قمرة"، وأضاف آخر: "جمالك مش طبيعي، مفاجأة، إيه المفاجأة الحلوة دي".

ولفت وشم الفنانة هنا الزهد انتباه أحد متابعيها، حيث تشابه مع شكل القرط الذي ترتديه، وعلق: "الحلق تاتو الإيد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.

بينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "بحبك"، بطولة، تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.