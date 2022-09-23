صور محمد صلاح مع نجمات الفن.. يسرا وديانا هشام وشيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

فاجئت المطربة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بنشر صورة تجمعها بالنجم المصري محمد صلاح.

أعادت صورة شيرين عبد الوهاب للأذهان ظهوره مع العديد من نجمات الفن في العديد من المناسبات المختلفة، هنا نستعرض أبرز هذه الصور:

النجمة إميليا كلارك

شارك محمد صلاح، صورة رفقة النجمة إيمليا كلارك بطلة مسلسل Game of Thrones الشهيرة بلقب "أم التنانين"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر"، وعلق: "أم التانين بنفسها".

التقط محمد صلاح الصورة في حفل مجلة Time الأمريكية، بعدما اختير لينضم لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم 2018.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة رفقة النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد مباراة ليفربول ضد نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي عام 2018.

الفنانة يسرا

شاركت المطربة لارا إسكندر صورا مع النجم المصري محمد صلاح والفنانة يسرا، وذلك أثناء تواجدهم في حفل جوائز رجل العام 2019 GQ Men Of The Year الذي أقيم في دبي.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة مع "صلاح" من الحفل نفسه، عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أخيرا، تقابلنا، محمد صلاح رجل عام 2019".

الفنانة اللبنانية جيسي عبدو

شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام" جمعتها بالنجم محمد صلاح، حيث التقيا في أحد الأماكن بالعاصمة الإماراتية دبي.

وعلقت "جيسي": "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور لها برفقة نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، في الجونة، أمس الاثنين، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت أمينة على الصورة: "كان شرف ليا".

ديانا هشام

وأثارت الفنانة الشابة ديانا هشام الجدل بصورتها مع مو صلاح على البحر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.