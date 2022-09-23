"التجربة الأولى لدنيا سمير غانم" السبكي يروج لمسرحية "آنستونا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المنتج أحمد السبكي البوستر الترويجي لمسرحية "آنستونا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق المنتج أحمد السبكي على البوستر: "انتظرونا مسرحية آنستونا، دنيا سمير غانم قريبا، إنتاج أحمد السبكي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال".

وتُعد هذه المسرحية، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين.

كما يتعاون بالمسرحية كلا من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع نابلسي.

يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في بطولة فيلم "تسليم أهالي".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبد العزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".