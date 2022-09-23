"بالأحمر.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا أحمر اللون، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "جمال عيونك"، وأضاف آخر تعليقا: "يحليلك".

وتواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز.

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

واعتذرت الفنانة الشابة عن المشاركة في مسلسل للمخرج سامح عبد العزيز بعد وقوع خلافات بينهما.