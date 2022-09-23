شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. إنسانية هشام سليم ورسالة دنيا سمير غانم لوالديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني اليوم الجمعة 23 سبتمبر العديد من الأحداث التي نشرها موقع ”الخليج 365” على مدار ساعات اليوم، كان أبرزها كشف العديد من الفنانين عن مواقف إنسانية في حياة الفنان الراحل هشام سليم والعديد من الأحداث الأخرى.

موقف إنساني لـ هشام سليم مع ثريا إبراهيم

حكت نشوى مصطفى موقفًا إنسانيًا للنجم الراحل هشام سليم مع الفنانة ثريا إبراهيم، إذ قالت إنه تكفل بمصاريف أدائها لفريضة الحج.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع فيس بوك: افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، فى يوم راجعة من التصوير وكان فيها أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها ثريا إبراهيم، قالت لى نشوى معنديش عربية توصلينى فى طريقك لأقرب مكان انزل اخد تاكسى، قلت لها تاكسى ازاي حوصل حضرتك لباب البيت، واحنا ماشيين قالت لى عارفة الشقة اللي حتوصلينى ليها دى مين جابهالى — قلت لها مين ؟؟ قالت لى شيريهان، وحكت لى انها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد على وكانت بتيجى كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تانى لان بيتها كان هناك ولما شريهان عرفت قالت لها شوفى الشقة اللي تحبيها وأنا حاشتريهالك، ولما اشترتها كانت فرحانة اوى.

وأضافت نشوى مصطفى: لما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها قال لها كان نفسى افرشها لك قالت له وهى بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت امرك، قالت له نفسى احج، تانى يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها ان هشام دفع كامل التكلفة وكانت خمسين الف جنيه وكمان وهى رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعى لى — بس كده — الف رحمة ونور.

تكريم إلهام شاهين فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى

يكرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي النجمة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح دورته الثانية عشرة التي ستنطلق اليوم بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء؟

تكريم إلهام شاهين يأتي تقديرا لمسيرتها المسرحية المتميزة فهي أولاً خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتلك رصيدًا لا بأس به من الأعمال التي شاركت فيها كبار النجوم مثل محمد صبحى ومحمود عبد العزيز وسمير غانم ونور الشريف وحسن عابدين وعبد المنعم مدبولى وجورج سيدهم ويوسف شعبان وحسن حسنى فكل هؤلاء العظام وقفت أمامهم على خشبة المسرح.

أنجلينا جولى تزور باكستان للقاء ضحايا الفيضانات

زارت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، باكستان لتؤازر ضحايا كارثة الفيضانات هناك، ودعت إلى مزيد من المساعدات الدولية بعد لقائها مع الضحايا.

وقالت أنجلينا جولى، التي زارت باكستان سابقًا لمقابلة ضحايا فيضانات 2010 المدمرة، وزلزال 2005 المميت، في مقطع فيديو، نُشر يوم الخميس: "لم أر شيئًا كهذا من قبل"، وقالت فى اجتماع مع مسؤولين مدنيين وعسكريين في العاصمة إسلام أباد: "أنا معكم تمامًا في دفع المجتمع الدولي لبذل المزيد، أعتقد أن هذه دعوة حقيقية لإيقاظ العالم حول ما نحن فيه"، وتابعت:"تغير المناخ ليس حقيقياً فقط وليس قادمًا فحسب، بل إنه يحدث كثيرًا هنا".

دنيا سمير غانم عن تكريم والديها: أرواحكم بتتفرج عليا

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس حصولها على تكريم خاص بوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والذي رأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو لحظة تكريم اسم والديها الراحلين عبر حسابها موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "لحظات ما بين الدموع والذكريات و الحب و العمالقة و الفخر و الألم و الاشتياق والفن، والله كل ده كان جوايا وأنا واقفة بين كل العمالقة و أدامي جمهور أغلبه نجوم و أساتذة من جميع الأجيال.

كما تابعت: "بقيت حاسة إن أرواحكم بتتفرج عليا يا حبايبي، ربنا يرحمكم انتوا دايما في قلبي ومعايا في كل لحظة، كل الحب اللي شفته منكوا من أول نفس اتنفسته في حياتي لأخر نفس اتنفستوه في حياتكوا هو اللي معيشني".

واختتمت دنيا سمير غانم حديثها بدعائها لهما: "يا رب ارحمهم علي أد إشتياقي و صبري و رضايا على بعدهم.. الحمد لله رب العالمين".