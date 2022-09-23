شكرا لقرائتكم خبر عن Don’t Worry Darling يحقق أكثر من ثلاثة ملايين فى الافتتاحية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Don’t Worry Darling، إيرادات تجاوزت الثلاثة ملايين دولار في الافتتاحية الأولى له في دور العرض السينمائي داخل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، على أن يواصل تحقيق المؤشرات الأولية خلال الأسبوع الأول، بعد عرضه فى 3300 صالة عرض بالتحديد وفقاً لما نشرته صحيفة فاريتي.

ومن المقدر أن يكسب فيلم هاري ستايلز وفلورنس بو، ما بين 17 مليون دولار إلى 20 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مع بعض التوقعات تصل إلى 25 مليون دولار، مع سعر إنتاج يبلغ 35 مليون دولار، فإن أي نتيجة في أي مكان في هذا النطاق ستمثل بداية قوية للفيلم.

وسبق وصرحت المخرجة أوليفيا وايلد بأن هاري قام بسؤالها عن الأغنية الخاصة بالفيلم وأجابت عليه أنها لا تعلم بعد وما زالت تختار مؤلف ليقوم بكتابة أغنية للفيلم وقامت بسؤاله إذا كان يفكر في فكرة ما تتعلق بالأغنية وقد أخبرها أنه سيفكر في هذا وخلال خمس دقائق كان أرسل لها مقطع تجريبي لأغنية وانتهت لتكون أغنية الفيلم، وعبرت المخرجة عن صدمتها أنه خرج بهذا المقطع فقط خلال خمس دقائق.

وتحدث هاري إلى Variety حول كتابة الأغنية وقال إنه أراد أن تكون الكلمات حلوة ومخيفة معتمدة على المحتوى، وكان هاري قد ظهر من قبل في فيلم "Dunkirk" للمخرج كريستوفر نولان عام 2017 و فيلم "Eternal" للمخرج كلوي تشاو عام 2021 وكان من انتاج شركة مارفل حيث ظهر بـ شخصية Eros شقيق ثانوس في مشهد بعد الانتهاء من تترات النهاية، وشاركه في المشهد شخصية جديدة من عالم مارفل تدعى Pip وكان قد حقق 402.1 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.