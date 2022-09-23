شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم "المطرب النقاش" يحيى حفله الغنائى الأول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أحمد سالم الشهير بـ المطرب النقاش أول حفل غنائي له يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك في ساقية الصاوي بمسرح النهر، إذ يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساء، ويستمر حتى الساعة العاشرة.

وكان أحمد سالم حقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو له يغني فيه "بكرة يا حبيبي" للمطربة وردة، أثناء عمله في مهنة النقاشة، وأثنى الكثير من مشاهدي الفيديو على صوته.

ولفتت موهبة المطرب النقاش الانتباه ليس فقط بين الجمهور العادي، لكن أيضًا بين صناع الموسيقى، ومنهم المطرب رامي جمال الذي قال إنه يدعم أحمد سالم وبحث عنه لكي يتعاون معه في أغنية جديدة.

وحول انتشار الفيديو قال أحمد سالم المطرب النقاش في تصريحات تليفزيونية إنه لم يكن يتوقع أن يحدث كل تلك الضجة على الفيديو، خصوصا أنه تم تصويره من نحو عام ونصف العاك، وحقق 10 آلاف مشاهدة فقط على قناته على يوتيوب خلال تلك الفترة.

وأضاف المطرب النقاش: فوجئت وأنا في عملي بأحد الأشخاص يقول لى إن الشاعر عمرو حسن، نشر الفيديو الخاص بى، وحقق تفاعلاً كبيرًا للغاية عبر صفحته على فيس بوك، وعندما فتحت وشاهدت التفاعل لم أصدق في البداية أن كل هذا التفاعل على فيديو لي.