شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف عن أفيش مسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاح المخرج خالد جلال، الستار عن أفيش مسرحية "أنستونا" بطولة النجمة دنيا سمير غانم ، والمقرر عرضها قريبًا على خشبة المسرح، فى أولى تجارب "دنيا" في المسرح، ويشاركها البطولة بيومى فؤاد، سامى مغاورى، ومجموعة من تلامذة خالد جلال.



أنستونا

ويحضر خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

وفى سياق آخر يعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.