شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتغزل فى زوجها بعد لقائهما فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على التغزل في زوجها الإعلامي رامى رضوان، بعد إجرائه حوارًا معها على هامش مهرجان القاهرة للدراما، حيث نشرت صورًا من لقائهما عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "ربنا يخليك ليا ويقويك، أنا فخورة بيك وكنت مبسوطة أوي وأنا في الإنترفيو معاك".

وسبق ونشرت دنيا سمير غانم فيديو لحظة تكريم اسم والديها الراحلين عبر حسابها موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "لحظات ما بين الدموع و الذكريات و الحب و العمالقة و الفخر و الألم و الاشتياق والفن، والله كل ده كان جوايا وأنا واقفة بين كل العمالقة و أدامي جمهور أغلبه نجوم و أساتذة من جميع الأجيال".



دنيا سمير غانم مع زوجها

كما تابعت: "بقيت حاسة إن أرواحكم بتتفرج عليا يا حبايبي، ربنا يرحمكم انتوا دايما في قلبي و معايا في كل لحظة، كل الحب اللي شفته منكوا من أول نفس اتنفسته في حياتي لأخر نفس اتنفستوه في حياتكوا هو اللي معيشني".

واختتمت حديثها بدعائها لهما: "يا رب ارحمهم علي أد إشتياقي و صبري و رضايا على بعدهم.. الحمد لله رب العالمين".