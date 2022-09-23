ملك أحمد زاهر تنشر صورا رفقة والدها وشقيقتها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها صورا رفقة والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها الفنانة "ليلى"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ملك أحمد زاهر على الصور: "من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى"، وأَضافت الفنانة لقاء سويدان تعليقا، برمز "قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "ربنا يخليكوا لبعض".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

كما شارك ملك زاهر في فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.