إيمي سمير غانم تنشر صورا مع والدها ورانيا يوسف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن افتقادها لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشرت "دنيا" صورا رفقة والدها، وعلقت: "وحشتني يا بابا"، وأضافت الفنانة رانيا يوسف تعليقا:"رمز قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "ربنا يرحمه حبيبتي ويصبرك يارب".

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي، وعدد من الفنانين.

وحققت إيمي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض 2019، بطولة الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة.