فن ومشاهير

إيمي سمير غانم تنشر صورا مع والدها ورانيا يوسف تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن افتقادها لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشرت "دنيا" صورا رفقة والدها، وعلقت: "وحشتني يا بابا"، وأضافت الفنانة تعليقا:"رمز قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "ربنا يرحمه حبيبتي ويصبرك يارب".

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي، وعدد من الفنانين.

وحققت إيمي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض 2019، بطولة الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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