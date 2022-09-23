ريم مصطفى: الدراما التليفزيونية مهمة مثل السينما و"بعيش اليوم بيومه" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة ريم مصطفى أنها ترى مهرجان القاهرة للدراما، والذي احتفى بالمسلسلات المصرية التي تم تقديمها في رمضان 2022، مهم في صناعة الدراما، مشددة على أن الأعمال التليفزيونية لا تقل أهمية عن السينمائية.

وتابعت ريم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المهرجان شايفاه مهم جدا، الدراما لها دور كبير زيها زي السينما، زمان كنا بنركز على الأفلام اكتر من الدراما، دلوقتي بشوف إن أهمية الدراما والأفلام زي بعض، الفيلم بتنزلي تحجزي تذكرة لكن الدراما بتفرض نفسها جوة بيتك، حاجة مهمة ولازم تحمل رسالة انتي كأهل بيت محتاجاها".

وعن مسلسلها "سوتس بالعربي" الذي نافس على جوائز المهرجان، وعُرض في رمضان 2022، قالت "اتخضيت من ردود الفعل، والشخصية اللي قدمتها كان لها تركيز معين، وفي البداية قابلت هجوم، وبعدين حسيت إني مقتنعة بأدائي والحالة اللي إحنا فيها، ومتفرجتش على النسخة الأجنبي، بعد كده قابل العمل نجاح كبير، الحمد لله".

ريم مصطفى يُعرض لها حاليا مسلسل طير بينا يا قلبي، ويحقق أصداء إيجابية بين الجمهور، وعن جديدها في الفترة المُقبلة قالت لـ"الخليج 365": "بعيش اليوم بيومه ومش محضرة لحاجة".