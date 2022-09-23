شيرين بصحبة محمد صلاح: "القمر لما بيكتمل".. والجمهور: "خسيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاجئت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بنشر صورة تجمعها بلاعب كرة القدم محمد صلاح.

وكتبت شيرين في تعليقها على الصورة: "القمر لما بيكتمل"، وانهالت عليها التعليقات التي وصفتها بالملكة ووصفته هو بالفرعون، ومن بين أبرز ما كتبه المتابعون: "كدا قمرين مش واحد، الملكة شيرين والفرعون صلاح، إيه العسليات دي، أيوا كده يا شيري ما شاء الله أهلا بالعود ة والجمال بقا، انتي القمر بتاعنا وصلاح الملك، حبايب القلب، أكيد تقصدي نفسك يا شيري".

وكتب آخرون "خسيتي، محلاها ضحكتك دايما تضحكي وفرفوشة ومهتمة بنفسك وارجعي لصحتك الأولى وكوني مكتفية بنفسك وقوية حبيبتي الحلوة ضعفانة وراجعة بقوتها ان شاء الله، ضعفانة شيرين استمري يا قمر، أحلى صوت وإحساس وأحلى لاعب في تاريخ مصر".

المطربة شيرين عبد الوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.