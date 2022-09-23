شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف أغنية افتتاح "القاهرة للدراما" يكشف كواليسها: انعشنا ذاكرة جمهور الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الشاعر الغنائي طارق علي عن كواليس أغنية "مين ينسى" التي كتب كلماتها وقدمها الفنان مدحت صالح خلال حفل توزيع مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى والتي أقيمت الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور يحيى الفخراني.

وقال طارق علي لـ"الخليج 365" إن البداية كانت من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عندما تواصل معه قبل شهر من إقامة المهرجان، وطلب منه أغنية خاصة بالدراما وتكون مناسبة مع الأعمال الدرامية والمهرجان والهدف منه، مضيفًا: "كلمت الملحن أحمد حمدي رؤوف، واللي بيجمعني بيه أكثر من عمل وفيه كيميا كبيرة بينا، واتفقنا إننا نعمل حاجة للناس مش أغنية مهرجان وخلاص وتكون مناسبة للحدث، فقولتله سيبني 48 ساعة وبدأنا بالفعل نشتغل على الموضوع".

وتابع: "كان عندنا أفكار كتيرة ولكننا حابينا إن الأغنية اللي هنقدمها توصل للناس اللي في البيوت زي الدراما المصرية اللي كانت بتخترق الناس في قلوبها وتستحوذ على قلوبهم، وتبقى نفس قماشة الدراما اللي اتقدمت، وحبينا في الأغنية نبرز ذكريات الجمهور مع كل المسلسلات اللي ارتبط بيها زمان"

وذكر مؤلف أغنية "مين ينسى": "وبالفعل استعرضنا حوالي 90% من الأعمال اللي علقت مع الجمهور، وقدمناها بشكل يتناسب مع روح الدراما المصرية، ومش كأغنية بس لا احنا اتعاملنا معاها كأنها تتر مسلسل من بتوع زمان، وودينا الناس للنوستالجيا، والملحن فكر في موضوع إنه يودي الناس كمان بالأغنية للمزيكا بتاعت المسلسلات القديمة واللي راسخة في قلوبهم".

كما أشار "علي" أن تحضير الأغنية استغرق وقتًا طويلًا منذ تواصل نقيب المهن التمثيلية معهم، موضحًا: "الأغنية خدت مننا مجهود كبير جدا، وفكرة إنك تسترجع كل مسلسلات زمان في أغنية وألحان أصعب من أشعار أي أغنية تانية، وخلصنا الأغنية قبل أسبوع واحد من المهرجان، ودكتور أشرف زكي من الناس اللي بتحرص طول الوقت إنها تقدم فنانين حقيقيين أو الناس الموهوبة وكنا مبسوطين جدا بثقته فينا".

وعن ردود أفعال الأفعال التي حصدتها الأغنية بعد طرحها، ذكر: "بالمجهود اللي كنا عاملينه وحرصنا بوصول الأغنية للجمهور في البيت كنا متوقعين نلاقي استحسان من الناس عليها، ولكننا اتفاجأنا بهذا التفاعل الكبير الذي حدث مع الأغنية سواء من قبل الفنانين والنجوم المشاركين في المهرجان أو الجمهور" متابعًا: "وكمان الأغنية لما عرضناها على دكتور أشرف زكي قبل المهرجان عجبته جدًا، وقالنا يا ولاد اللذينة الأغنية ذكية جدًا ودا كان أحسن وصف أو رد فعل خدناه على الأغنية".