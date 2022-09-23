شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو جيمس بوند يبحثون عن نجم جديد للقيام بدور العميل 007.. والمقارنة بين هؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتجو جيمس بوند عن ممثل يقوم بدور العميل 007 بعد دانيال كريج، حيث أخبرت منتجة الفيلم باربرا بروكولى، كيف يخطط فريقها لـ "إعادة اختراع" شخصية عميل الخدمة السرية البريطانية، لذا فهي بحاجة إلى الالتزام الضخم من أي شخص يتم اختياره.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتي ذلك فيما يبدو أنها تستبعد إدريس إلبا، البالغ من العمر 50 عامًا، من تولي الدور الذي دام أكثر من عقد بسبب عمره.

وحسب التقرير فإن المقارنات الآن بين هنري كافيل، 39 عاما، ونجم بريدجيرتون، ريجي جين بيج، 34 عاما، وتوم هاردى ، 45 عام، والحائز على الأوسكار، شيويتل إيجيوفور، 45 عامًا.

وفي مقابلة مع موقع Variety، قالت بروكلي: "نحن نحب إدريس، والفكرة هو أن فيلم بوند التالي سيكون بعد عامين، وعندما نختار شخص للعب شخصية بوند، عليه الالتزام باتفاقية مدتها من 10-12 عامًا، لذلك ربما يفكر ألبا، هل هو يريد حقًا لعب الشخصية والإلتزام بذلك؟".

وأضافا "نحن نتفهم أن الكثيرين لا يريدون القيام بذلك، وانا أتذكر أنه كان من الصعب جعل دانيال كريج يلعب هذا الدور"، ثم تدخل ويلسون قائلا: "وكان في أوائل الثلاثينيات من عمره في ذلك الوقت!".

انتهت فترة كريج مع دور جيمس بوند مع فيلم No Time To Die الذى طرح عام 2021، ومنذ تنحيه عن هذا الدور، انتشرت التكهنات حول بديله، ولطالما كان إلبا يميل للدور، حيث اعترفت بروكلي سابقًا أنه كان "جزءًا من المحادثة" لخلافة كريج.

وأكملت بروكلى حديثها: "حسنًا، نحن نعرف إدريس، نحن أصدقائه، وهو ممثل رائع، وكما تعلم، لقد كان جزءًا من المحادثة، ولكن من الصعب دائمًا إجراء المحادثة عندما يكون لديك شخص ما في المقعد".