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منتجو جيمس بوند يبحثون عن نجم جديد للقيام بدور العميل 007.. والمقارنة بين هؤلاء

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القاهرة - سامية سيد - يبحث منتجو جيمس بوند عن ممثل يقوم بدور العميل 007 بعد دانيال كريج، حيث أخبرت منتجة الفيلم باربرا بروكولى، كيف يخطط فريقها لـ "إعادة اختراع" شخصية عميل الخدمة السرية البريطانية، لذا فهي بحاجة إلى الالتزام الضخم من أي شخص يتم اختياره.

Commitment: James Bond producers are searching for an actor to sign up for a whopping 12 years when they pick a new 007 (favourite to take over Henry Cavill is pictured)

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتي ذلك فيما يبدو أنها تستبعد إدريس إلبا، البالغ من العمر 50 عامًا، من تولي الدور الذي دام أكثر من عقد بسبب عمره.

وحسب التقرير فإن المقارنات الآن بين هنري كافيل، 39 عاما، ونجم بريدجيرتون، ريجي جين بيج، 34 عاما، وتوم هاردى ، 45 عام، والحائز على الأوسكار، شيويتل إيجيوفور، 45 عامًا.

Project: Franchise boss Barbara Broccoli has told how her team are planning a 'reinvention of Bond so need the huge 'commitment' from whoever is chosen (Tom Hardy a contender is pictured)

 

Favorites: Bookies Ladbrokes now have Henry Cavill, 39, at 2-1 to be the next 007 with Bridgerton star Regé-Jean Page, 34, (pictured) at 7-2, Tom Hardy, 45, at 4-1 and Oscar-winner Chi­we­­tel Ejiofor, also 45, 13-2

وفي مقابلة مع موقع Variety، قالت بروكلي: "نحن نحب إدريس، والفكرة هو أن فيلم بوند التالي سيكون بعد عامين، وعندما نختار شخص للعب شخصية بوند، عليه الالتزام باتفاقية مدتها من 10-12 عامًا، لذلك ربما يفكر ألبا، هل هو يريد حقًا لعب الشخصية والإلتزام بذلك؟".

Stepping aside: It comes as she appeared to rule out 50-year-old Idris Elba from taking on the more than decade-long role due to his age

 

وأضافا "نحن نتفهم أن الكثيرين لا يريدون القيام بذلك، وانا أتذكر أنه كان من الصعب جعل دانيال كريج يلعب هذا الدور"، ثم تدخل ويلسون قائلا: "وكان في أوائل الثلاثينيات من عمره في ذلك الوقت!".

 

انتهت فترة كريج مع دور جيمس بوند مع فيلم No Time To Die الذى طرح عام 2021، ومنذ تنحيه عن هذا الدور، انتشرت التكهنات حول بديله، ولطالما كان إلبا يميل للدور، حيث اعترفت بروكلي سابقًا أنه كان "جزءًا من المحادثة" لخلافة كريج.

 

وأكملت بروكلى حديثها: "حسنًا، نحن نعرف إدريس، نحن أصدقائه، وهو ممثل رائع، وكما تعلم، لقد كان جزءًا من المحادثة، ولكن من الصعب دائمًا إجراء المحادثة عندما يكون لديك شخص ما في المقعد".

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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