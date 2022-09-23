شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالدها: أبى أنا أفتقدك جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن اشتياقها وافتقادها لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، ونشرت صورة قديمة لهم عبر حسابها على إنستجرام، للتعبير عن اشتياقها.

وعلقت إيمي سمير على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "أبى أنا أفتقدك جدًا".



حساب ايمى سمير غانم

وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.



سمير غانم وابنته ايمى

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".