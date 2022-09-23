شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حجاج عبد العظيم وبدرية طلبة فى حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي خلال دورته الحالية عددًا من نجوم المسرح في مختلف التخصصات، كما يكرم عددًا من أبناء الإسكندرية من الفنانين ومنهم مثلاً الفنانة بدرية طلبة والفنان حجاج عبد العظيم والمخرج صبحي يوسف، والفنان ياسر مجاهد، والفنان وليد جابر، والفنان ماهر شريف، والشاعر خميس عز العرب .

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، تنطلق دورته الثانية عشرة اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر2022 بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء، ويستمر المهرجان حتي يوم 29 من نفس الشهر.

تقدم للمهرجان 156 عرضًا مصريًا و69 عرضًا أجنبيًا، واستقرت اللجنة في النهاية على اختيار 3 عروض مصرية، وبرامج المهرجان 12 عرضا أجنبيا، ودورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم ، ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشى).