شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تحكي موقفًا إنسانيًا لـ هشام سليم مع الفنانة ثريا إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نشوى مصطفى على أن تحكي موقفًا إنسانيًا للنجم الراحل هشام سليم مع الفنانة ثريا إبراهيم، إذ قالت إنه تكفل بمصاريف أدائها لفريضة الحج.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع فيس بوك: افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، فى يوم راجعة من التصوير وكان فيها أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها ثريا إبراهيم، قالت لى نشوى معنديش عربية توصلينى فى طريقك لأقرب مكان انزل اخد تاكسى، قلت لها تاكسى ازاي حوصل حضرتك لباب البيت، واحنا ماشيين قالت لى عارفة الشقة اللي حتوصلينى ليها دى مين جابهالى — قلت لها مين ؟؟ قالت لى شيريهان، وحكت لى انها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد على وكانت بتيجى كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تانى لان بيتها كان هناك ولما شريهان عرفت قالت لها شوفى الشقة اللي تحبيها وأنا حاشتريهالك، ولما اشترتها كانت فرحانة اوى.

وأضافت نشوى مصطفى: لما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها قال لها كان نفسى افرشها لك قالت له وهى بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت امرك، قالت له نفسى احج، تانى يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها ان هشام دفع كامل التكلفة وكانت خمسين الف جنيه وكمان وهى رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعى لى — بس كده — الف رحمة ونور.

نشوى مصطفى عبر فيس بوك

يشار إلى أن مسرحية "شارع محمد علي" عرضت على المسرح عام 1991 وشارك في بطولتها بجانب هشام سليم وشريهان، النجوم فريد شوقي ووحيد سيف والمنتصر بالله وعادل هاشم وسهير الباروني.

وتوفي هشام سليم صباح أمس الخميس عن عمر ناهز 64 عاما، وأصيب الوسط الفني وجمهوره بحالة شديدة من الحزن لفراقه، وشيعت جنازته بحضور العديد من الفنانين ومنهم يسرا وأشرف زكي وأشرف عبد الباقي وخالد النبوي وهشام ماجد ودنيا سمير غانم وغيرهم.