شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة إلهام شاهين فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، النجمة الكبيرة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح دورته الثانية عشرة التي ستنطلق اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر2022 بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء، ويستمر المهرجان حتي يوم 29 من نفس الشهر.

تكريم النجمة إلهام شاهين يأتي عن مسيرتها المسرحية المتميزة فهي أولاً خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتلك رصيدًا لا بأس به من الأعمال التي شاركت فيها كبار النجوم مثل محمد صبحى ومحمود عبد العزيز وسمير غانم ونور الشريف وحسن عابدين وعبد المنعم مدبولى وجورج سيدهم ويوسف شعبان وحسن حسنى فكل هؤلاء العظام وقفت أمامهم على خشبة المسرح، كما تعاملت مع كبار المخرجين فى المسرح المصرى وتعلمت منهم بداية من كمال ياسين مكتشفها ثم سعد أردش وجلال الشرقاوى وفهمى الخولى ومحمد عبد العزيز وغيرهم، فرصيدها المسرحى يتجاوز الـ 25 مسرحية وهو عدد كبير فى مسيرة فنانة عشقت المسرح وكان هو بوابة عبورها للفن، وكان قد صدر مؤخرا عن كتاب حمل عنوان "المتمردة" للناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، تناول خلاله كل الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الهام شاهين ورصد تجربتها المسرحية منذ البداية وحتي آخر عمل مسرحي قدمته.

دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم والنجمة غلهام شاهين كان آخر وقوف لها على خشبة المسرح أمام الراحل سمير غانم فى مسرحية "بهلول فى استنبول" التى عرضت عام 1995 واستمر عرضها لمدة خمس سنوات، و رغم ابتعادها عن المسرح منذ عام 2000 إلا أنها لم تنقطع عنه كعاشقة ومشاهدة ومتابعة فكنت حاضرة فى المسارح تشاهد زملائها من النجوم بل تذهب لتشاهد الكثير من التجارب المسرحية الشابة ،

مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشى).