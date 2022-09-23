بعد الإجهاض.. كيف تخلصت عفاف شعيب من الإحساس بالذنب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة عفاف شعيب إنها لجأت إلى الصوم على مدار 3 سنوات، كل عام شهرين، حتى تتخلص من إحساس الذنب بعد إقدامها على الإجهاض.

وتابعت في حوارها مع برنامج كلام الناس، المعروض على قناة MBC مصر: "صُمت 3 سنوات ورا بعض (شهرين شهرين شهرين)، والله غفور رحيم وحسيت براحة، وشفت حاجة كده الحمد لله رب العالمين، شفت كده الحمد لله مش عايزة أقول، حاجات أسرار صعب الواحد يقولها".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة عفاف شعيب في مناسبة فنية، كان ضمن حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم مساء الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، والذي شهد حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يحيى الفخراني، أمير كرارة، أحمد السقا، داليا البحيري، نرمين الفقي، سميحة أيوب، روجينا، ريم مصطفى، دينا الشربيني، إلهام شاهين، يسرا، أحمد العوضي، طارق الدسوقي، مديحة حمدي، عزة لبيب، جمال عبدالناصر، رياض الخولي، لوسي، سميرة عبدالعزيز، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، صابرين، نبيلة عبيد، علي ربيع، عواطف حلمي، فادية عكاشة، أمل إبراهيم، عبدالرحيم كمال، مها نصار، المخرج حسين المنباوي، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، ونادية الجندي.