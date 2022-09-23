حلا شيحة: مهما طال العمر فهو قصير.. اللهم أحسن ختامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة حلا شيحة على الدعاء للفنان هشام سليم في يومه الأولى بالقبر، إذ رحل عن عالمنا صباح الخميس 22 سبتمبر، بعد صراع مع السرطان عن عمر يناهز 64 عامًا.

نشرت حلا صورة لـ هشام سليم، معلقة "ربنا يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله إلى الجنة ويتجاوز عن سيئاته، انت المحسن يا رب عامله بالإحسان والجود يا جواد يا كريم".

وتابعت "اكرمه يا رب، أكرم نزله وطمئن روحه واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة"، واختتمت "مهما طال العمر فهو قصير سبحان الله اللهم أحسن ختامنا".

كانت حلا شيحة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نشرت صورة للراحل، معلقة "يا رب اسألك في أول ليلة له بين يديك أن تنير له قبره وأن تبدله أهلا خيرا من أهله، وأن تثبته عند السؤال وأن تريه ما يسر قلبه وانت تجعل هذا الانتقال روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هشام سليم شُيعت جنازته عصر الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين، أشرف زكي، هشام ماجد، دنيا سمير غانم، أحمد بدير، محمود حميدة، عبير صبري، وفاء عامر، ماجدة زكي.