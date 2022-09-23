هشام سليم يدفع مصاريف الحج لفنانة شهيرة.. وهذا ما فعلته شريهان (موقف إنساني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكت الفنانة نشوى مصطفى موقفا عرفته عن النجم الراحل هشام سليم، وكذلك عن النجمة الكبيرة شريهان، وكانت قاسم مشترك فيه الفنانة ثريا إبراهيم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

نشوى كتبت "افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، في يوم راجعة من التصوير وكان فيها أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها ثريا إبراهيم - قالت لي نشوى معنديش عربية توصليني في طريقك لأقرب مكان انزل اخد تاكسي، قلت لها تاكسي إزاي حاوصل حضرتك لباب البيت، واحنا ماشيين قالت لي عارفة الشقة اللي حتوصليني ليها دي مين جابهالي، قلت لها مين؟؟ قالت لي شريهان".

وتابعت "وحكت لي أنها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد علي، وكانت بتيجي كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تاني لإن بيتها كان هناك، ولما شريهان عرفت قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وأنا حاشتريهالك، ولما اشترتها كانت فرحانة اوي، ولما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها، قال لها كان نفسى أفرشهالك، قالت له وهي بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت أمرك، قالت له نفسى أحج، تاني يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها إن هشام دفع كامل التكلفة وكانت خمسين ألف جنيه، وكمان وهي رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعي لي، بس كده، ألف رحمة ونور".

جدير بالذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا أمس الخميس 22 سبتمبر، بعد صراع مع مرض السرطان، وتم تشييع جنازته من مسجد الشرطة، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، خالد النبوي، محمود حميدة، ليلى علوي، إلهام شاهين، ماجدة زكي، أشرف زكي، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، عبير صبري، وفاء عامر، عمرو محمود ياسين.