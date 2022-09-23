دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ يحيي الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة حب للنجم الكبير يحيي الفخراني.

ونشرت دنيا، صورة لها مع الفخراني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك أوي يحيي الفخراني".

على جانب آخر، تستعد دنيا سمير غانم، لمسرحية جديدة تحمل اسم "آنستونا" التي تجمعها مع المخرج خالد جلال.

وتُعد هذه المسرحية، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين.

كما يتعاون بالمسرحية كلا من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع نابلسي.

يذكر أن دنيا سمير غانم يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".