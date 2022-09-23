حلا شيحة تسأل الله أن يسر قلب هشام سليم.. وتنشر هذا الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة حلا شيحة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، النجم الكبير هشام سليم الذي غادر عالمنا صباح أمس الخميس 22 سبتمبر بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 64 عامًا.

ونشرت حلا صورة الراحل، معلقة "يا رب اسألك في أول ليلة له بين يديك أن تنير له قبره وأن تبدله أهلا خيرا من أهله، وأن تثبته عند السؤال وأن تريه ما يسر قلبه وانت تجعل هذا الانتقال روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشرت دعاء بصوت الشيخ سعد الغامدي.

هشام سليم شُيعت جنازته عصر الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين، أشرف زكي، هشام ماجد، دنيا سمير غانم، أحمد بدير، محمود حميدة، عبير صبري، وفاء عامر، ماجدة زكي.