مصطفى كامل: بهاء سلطان هو جورج وسوف مصر.. ومناخ الغناء غير مبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان مصطفى كامل، أن المناخ العام للغنوة في مصر غير مبشر وأصبحنا في دوامة فنية كبيرة حال عدم تدارك المشكلة من قبل الإنتاج ومؤسسات الدولة وكل من يحب مصر، قائلا: "أقول عن ثقة واحنا في دوامة فنية وشبه اتسحب مننا ريادة الأغنية في مصر".

وعلق مصطفى كامل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، على أزمة بهاء سلطان ونصر محروس قائلا: "بهاء سلطان بشوفه جورج وسوف مصر وأكثر، وهو ظلم نفسه وعطل نفسه بسبب هذه الأزمة التي انتهت، والطرفين خسروا كثيرا من الأزمة".

وأضاف: "حتى بعد انتهاء المشكلة وتراضي الطرفين، بهاء سلطان مش هيبقى بهاء اللي كان مع نصر محروس، ولا نصر محروس هيعرف يلاقي صوت زي بهاء سلطان تاني".

يذكر أن مصطفى كامل طرح مؤخرا أغنية "زرعة خايبة" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكس ماستر كلوبيكس.

كما أعلن أيضا ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية على منصب النقيب، بعد اعتذار الفنان هاني شاكر عن المنصب.