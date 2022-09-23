شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم عن تكريم والديها فى القاهرة للدراما: حاسة إن أرواحكم بتتفرج عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس حصولها على تكريم خاص بوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والذي رأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ونشرت دنيا سمير غانم فيدية لحظة تكريم اسم والديها الراحلين عبر حسابها موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "لحظات ما بين الدموع و الذكريات و الحب و العمالقة و الفخر و الألم و الاشتياق والفن، والله كل ده كان جوايا وأنا واقفة بين كل العمالقة و أدامي جمهور أغلبه نجوم و أساتذة من جميع الأجيال".

كما تابعت: "بقيت حاسة إن أرواحكم بتتفرج عليا يا حبايبي، ربنا يرحمكم انتوا دايما في قلبي و معايا في كل لحظة، كل الحب اللي شفته منكوا من أول نفس اتنفسته في حياتي لأخر نفس اتنفستوه في حياتكوا هو اللي معيشني".

واختتمت حديثها بدعائها لهما: "يا رب ارحمهم علي أد إشتياقي و صبري و رضايا على بعدهم.. الحمد لله رب العالمين".

وكانت "غانم" تحدثت عن مهرجان القاهرة للدراما وفرحتها بتكريم اسم والديها خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه زوجها الإعلامي رامي رضوان، حيث قالت: "المهرجان فى دورته الأولى شئ عظيم وبشكر النجم يحيى الفخرانى على مجهوده الفظيع انبسطت جدًا بتكريم والدى ووالدتى وأن الناس كلها فكراهم وفى أى مهرجان كبير أو صغير فكرينهم وبيكرموهم".