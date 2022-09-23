شكرا لقرائتكم خبر عن "أشباح أوروبا" يحصد 343 ألف جنيه فى أول يومين عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "أشباح أوروبا" إيرادات وصلت إلى 343,532 جنيه، بعد يومين من عرضه في دور السينما المصرية، وأعتلى الفيلم الإيرادات اليومية لشباك التذاكر.

وكان فيلم "أشباح أوروبا" عرض في دور السينما يوم الأربعاء الماضي وحقق إيرادات في اليوم الأول وصلت إلى 138,215 جنيه، فيما حقق أمس الخميس إيرادات 205,317 جنيه.

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وكانت هيفاء وهبي ظهرت ضيف شرف في فيلم "خير وبركة" الصادر عام 2017، بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وسيد رجب وبيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمد ثروت، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

أما أخر فيلم قدمت بطولته كان عام 2014 بعنوان "حلاوة روح" وشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أنه يعرض حاليا في دور السينما بجانب "أشباح أوروبا" أفلام "تسليم أهالي"، "كيرة والجن، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، "الدعوة عامة"، "خرجوا ولم يعودوا".