شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: أول مرة أشعر إنى بمثل بجد فى فيلم "حمص وحلاوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى للفنان سعد الصغير 3 أيام وينتهى من تصوير مشاهده في فيلم " حمص وحلاوة " إخراج محمد حمدى وتأليف سيد السبكى ، وأعرب الصغير "لليوم السابع" عن سعادته بالانضمام لهذا الفيلم لافتا انه يشعر أنه اول مرة يمثل بجد في هذا الفيلم وذلك بشهادة كل ابطال الفيلم

وأضاف الصغير أن المنتج أحمد السبكى الذى أول مرة يعترف به كممثل فعلا في هذا الفيلم، يجسد الصغير في الفيلم دور صديق المطرب محمود الليثى الذى يظهران بالفيلم معظم المشاهد وهما سويا ، وشارك في بطولته كل من الفنانة أمينة ومحمود الليثى وحجاج عبدالعظيم إنتاج السبكى وتأليف سيد السبكى.