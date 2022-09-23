شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد ومنة سماحة ينضمان لفيلم "السر" أمام خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان أحمد جمال سعيد ومنة سماحة إلى أسرة فيلم "السر" للنجم خالد النبوى تأليف وإخراج محمد السباعى وإنتاج ناهد فريد شوقى، والذى يتم التحضير له حالياً تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة بعدما تم التعاقد مؤخراً مع الفنان الشاب نور خالد النبوى.

يذكر أن أحمد جمال سعيد يشارك في بطولة مسلسل "أعمل إيه؟" المعروض حالياً على قناة DMC، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

أما منة سماحة فكان آخر أعمالها حدوتة "فوتو شوب" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، من بطولة ملك قورة، محمد مهران، فراس سعيد، صبرى عبد المنعم، نيرة عارف، محمد طارق، هالة مرزوق، فرح كامل، سيف زهران وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام

أما خالد النبوى فكان آخر أفلامه "يوم وليلة" الذى تم عرضه في عام 2020 وشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد أوتاكا، محمد جمعة، سامى مغاورى، زينة منصور، رجوى حامد، فدوى عابد، جيهان أنور، والطفلة هنا زهران وتأليف يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.