"كإني مش موجود".. إبراهيم عبدالفتاح يعتزل كتابة الأغاني للأعمال الفنية لهذا السبب (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرح الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، أنه قرر اعتزال كتابة الأغاني للأعمال الفنية، الدراما والسينما والمسرح، بعدما شعر بالتجاهل من إدارة مهرجان القاهرة للدراما لدوره في كتابة أغنية تتر مسلسل "جزيرة غمام".

وقال الشاعر إبراهيم عبدالفتاح لـ "الخليج 365": "طوال 40 سنة شغل وكتابة بإتقان وفي النهاية كإني مش موجود، طبعا الحمد لله على رضا الجمهور، لكن حصل تجاهل غريب من إدارة مهرجان القاهرة للدراما، وطبعا دي منتهى السخف".

وتابع: "وأنا تعبت خلاص مش عايز اشتغل، الشغلانة دي كفاية عليها قوي كده، أكتر من 50 مسلسل، وكفاية خداع سنين طويلة، باشتغل وكإني بزرع في أرض بور يعني، وأنا كمان لما قرأت أسماء لجنة المهرجان، كان فيهم اسم الموسيقار راجح داود، قولت يعني تمام، أكيد الناس دي مثقفة وبتفهم وبتقدر يعني".

وأضاف: "اكتشفت في النهاية إن إحنا بنمنح جايزة التتر للمصمم، المخرج اللي صمم تتر المسلسل، وطول عمر جائزة التتر معروفة للشعر واللحن والغناء، فإن تيجي السنادي تمنح كده، طيب لو ما أدتنيش السنادي هتيديني إمتى يعني؟".

واستكمل: "مسلسل جزيرة غمام أخد 6 جوائز، أنا مش مضطر لكتابة تترات مسلسلات تاني، والموقف اللي حصل ده، خلاني أحسم كتابة تترات السينما والمسرح والدراما، وكل عناصر مسلسل جزيرة غمام كانت عظيمة، والعناصر مع بعضها بتشكل سيموفنية، أنا مبسوط بالتجربة في المسلسل، لكن أنا كمان لازم أعبر عن اعتراضي على طريقة التحكيم".

يذكر أن لجنة تحكيم جوائز مهرجان القاهرة للدراما، منحت جزيرة غمام جائزة أفضل مسلسلسل تليفزيوني، وحصل صناع العمل على هذه الجوائز، أفضل ممثل دور ثاني الفنان رياض الخولي، أفضل ممثل الفنان أحمد أمين، أفضل مؤلف عبدالرحيم كمال، أفضل تصوير إسلام عبدالسميع، أفضل ديكور أحمد عباس.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة الفنانين، طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبدالغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، وعبدالعزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.