شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعلن أولى أسماء أغاني ألبومها المقبل Mastermind والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة تايلور سويفت عن اسم ألبومها الجديد، وروجت للألبوم من خلال نشر سلسلة من الفيديوهات، واعترفت النجمة الأمريكية انها تستخدم طرقا غامضة للإعلان عن ألبومها، وتنشر سلسلة من الفيديوهات ليتعرف الجمهور على أسماء أغانيها من خلال اللعب مع الجمهور وهي طريقة جديدة من نوعها.

وشرحت تايلور سويفت للجمهور كيفية اختيارها للأسماء من خلال عدد من كرات تحمل كل منها رقما واسما للأغنية، وأعلنت من خلال أول فيديو عن أول اغنية من ألبومها تحمل اسم Mastermind وهي رقم 13 .

وكشفت المطربة الأمريكية أنها تحب رقم 13 لأنها تعتبره رقم الحظ واغلب الأغاني من نوعية البوب، وذلك لأنها كانت تقدم سابقاً أغاني الروك .

يشار إلى أنه من أفضل البومات تايلور سويفت Folklore الذي طرحته في عام 2020 ونال اعجاب واستحسان الكثير من النقاد، ونشرت على صفحتها الخاصة بموقع انستجرام بوستر الالبوم الجديد وذلك بعد حفل توزيع جوائز إيمي في الفترة الماضية .

وقالت تايلور سويفت لموقع ديلي ميل عن سبب اختيار اسم الالبوم إن جميع اغانيها كتبت في منتصف الليل، وتمثل رحلة حول الاحلام السعيدة والشياطين التي تواجههم، ومن رحلوا، ولكنها تظل تبحث عن السعادة لتضيء الأرض من جديد والذهاب للبحث عن الامل وعندما نلتقي بأنفسنا تكون Midnight ، الالبوم يحمل 13 ليلة بلا نوم يعبر عنها طوال حياتها، وسيتم اطلاق midnight في 21 أكتوبر المقبل .







