سيلينا جوميز تذرف دموعا فى فيلمها الوثائقي My Mind and Me

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة سيلينا جوميز فى فيلمها الوثائقي My Mind and Me، الذى يحكى قصة حياتها وما مرت به خلال الـ6 سنوات الماضية، وهى تبكي وتذرف دموعا خلال أحداث العمل. ويناقش الفيلم الشهرة الواسعة التي حققتها النجمة وتقول بعض الصحف وفقا لـ People: "وصلت سيلينا إلى القمة وحدثت بعض الأزمات أدت إلى سقوطها في الظلام ومحاولة العودة مرة أخرى لما كانت عليه. وخلال الإعلان استطاع معجبون سيلينا رؤية الحالات المختلفة التي مرت بها من ابتسامات لضحك لذرف الدموع. ووفقا لما نشرت Variety فسيفتتح الفيلم مهرجان المعهد الأمريكي للأفلام في 2 نوفمبر المقبل، وسيتم طرحه في 4 من الشهر نفسه على منصة أبل تي في+ لجميع المشاهدين ومتابعي سيلينا جوميز. وخلال عيد ميلادها 30 في يوليو الماضي تحدثت جوميز عبر إنستجرام عما مرت به في عمر العشرينات، وقالت: "عمر العشرينات كان رحلة مليئة بالسعادة والحزن والكثير من الأحداث التي لن تنساها أبدا"، مضيفة: "أنا ما زلت أتعلم وأسير للأمام بفضل الأشخاص المشجعين لي دون توقف". وعرض آخر عمل شاركت النجمة سيلينا جوميز فيه خلال العام الجاري في الموسم الثاني من مسلسل Only Murders in the Building.