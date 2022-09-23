شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: مسلسل الاختيار وثق لمرحلة تاريخية عشان الناس تاخد بالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان جمال سليمان، سعادته بانطلاقة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، قائلا: "مهرجان القاهرة للدراما جميل وكنت بشوف قوة مهرجان الاذاعة والتلفزيون وأتمنى يكون بديل قوي والبدايات مبشرة مع رئاسة النجم يحي الفخراني وله معنى كبير".

وعبر جمال سليمان، في لقاء ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، عن سعادته للمشاركة في مسلسل الاختيار، مضيفا: "مسلسل الاختيار ناجح والجمهور ينتظره وقدم فيه وثائق حتى لا يقال أن ده تاريخ من وجهة نظر معينة وهو قدم توثيق عشان الناس تأخذ بالها من اللي حصل".

وتابع: "مسلسل الاختيار وثق لما حصل، واللي حصل في الوطن العربي ولا يزال ومصر مستقرة والامور ماشية كويسة ولكن هذا لا يمنع أن القضية لم تنتهى على مستوى الوطن العربي وفي صراع كبير، والناس كانت منتظرة تشوف قراءة لما جرى وتشوف اللي حصل في الكواليس والمسلسل قدم ده بطريقة محترمة".