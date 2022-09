شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Elvis يحقق 285 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية Elvis إيرادات وصلت إلى 285 مليونًا و 755 ألف دولار بدورالعرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 150 مليونا و755 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 135 مليونًا دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركرالرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلرشخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة