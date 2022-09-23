شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي يتعاون مع بشرى لتقديم "كازينو بديعة" على مسرح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج مازن الغرباوي العرض المسرحي " كازينو بديعة " من بطولة بشري ، وكشف المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل العرض في تصريح خاص لليوم السابع حيث قال : فكرة العرض تدور حول حياة بديعة مصابني والتي تشكل علامة فارقة في تاريخ المسرح الغنائي الاستعراضي ، وسيتم تقديم العرض في إطار كازينو في هذا التوقيت من تاريخ مصر .



بشرى

وأضاف المخرج مازن الغرباوي : تم التعاقد مع بشري لتقديم دور بديعة ، وسبب اختيارها لتقديم الدور لأنها فنانة متميزة وشاملة وتستطيع أن تمثل وتغني وكذلك ترقص ، وكان هناك اتفاق لتقديم عمل سوياً، ووجدت أن هذا المشروع هو الأنسب فلديها حضور قوي ، والعمل صعب ويحتاج لمجهود كبير ، ومن المقرر تقديم العرض خلال الشهور القادمة.

وكانت آخر عروض المخرج مازن الغرباوي عرض " هاملت بالمقلوب " إنتاج وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.