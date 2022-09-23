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شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي يتعاون مع بشرى لتقديم "كازينو بديعة" على مسرح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
بشرى
وأضاف المخرج مازن الغرباوي : تم التعاقد مع بشري لتقديم دور بديعة ، وسبب اختيارها لتقديم الدور لأنها فنانة متميزة وشاملة وتستطيع أن تمثل وتغني وكذلك ترقص ، وكان هناك اتفاق لتقديم عمل سوياً، ووجدت أن هذا المشروع هو الأنسب فلديها حضور قوي ، والعمل صعب ويحتاج لمجهود كبير ، ومن المقرر تقديم العرض خلال الشهور القادمة.
وكانت آخر عروض المخرج مازن الغرباوي عرض " هاملت بالمقلوب " إنتاج وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.