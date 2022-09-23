شكرا لقرائتكم خبر عن 9 صور جديدة من الموسم التاسع لـ مسلسل Emily in Paris والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس 9 صور جديدة من الموسم الثالث لـ مسلسل Emily in Paris، وكشفت الصور عن مجموعة من أبطال العمل المنتظرين في الموسم الجديد، وبعض من اللقطات المرحة التي تجمعهم.

وكانت قد جددت منصة نيتفلكس لمسلسل "‪Emily in Paris"، عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدي الرومانسي، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثاني منه فى 22 ديسمبر الماضى، حيث ظهر لأول مرة في قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية علي نتفيلكس وتصدر القائمة في 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الماضي في 53 دولة.

تدور أحداث المسلسل ‪Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris



Emily in Paris