شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: تكريم العاملين خلف الكاميرا بمهرجان القاهرة للدراما مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نبيلة عبيد، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن، بعد تكريمها وحصولها على جائزة الإبداع في مهرجان القاهرة للدراما، بدورته الأولى.

وقالت نبيلة عبيد:" مهرجان الدراما برئاسة النجم يحيى الفخرانى هيبقى مهرجان حلو أوى و الأعمال اللى هتتعمل فيه على مستوى عشان كل واحد هيبقى طمعان إنه يأخد جائزة ودى حاجة مشرفه جدا، وكل أسماء لجنة التحكيم تحترم ولها قيمة".

وعن التكريمات التي حصل عليها بعض من العمال خلف الكاميرات و عمال الديكور، قالت نبيلة قائلة "دى حاجة كويسة جدا ومحدش فكر فيها قبل كده ".



نبيلة عبيد

وأعلن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيي الفخراني، عن جوائز الدورة الأولي من المهرجان ، وحصل على جائزة أفضل تتر مسلسل وقدمها الفنان أحمد فهمي مسلسل "مشوار" للنجم محمد رمضان، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية والتي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، "خالد القمار" عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتي قدمتها الفنانة تارا عماد فحصل عليها المهندس "أحمد عباس" عن مسلسل جزيرة غمام.

وأعلن جائزة أفضل تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وحصل عليها إسلام عبد السميع عن مسلسل "جزيرة غمام"، وحصل على جائزة أفضل مؤلف وقدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن مسلسل "جزيرة غمام"، أما جائزة أفضل مخرج والتي قدمها المخرج خيري بشارة فحصل عليها المخرجة كاملة أبو ذكري عن مسلسل "بطلوع الروح".

حصلت علي جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والتي قدمها كل من أمينة خليل وأمير المصري، الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوي، أما جائزة أفضل ممثل صاعد والذي قدمها خالد أنور ومايان السيد، وحصل عليها نور النبوي، وحصلت علي جائزة أفضل ممثلة دور ثاني والذي قدمها كارولين عزمي وأحمد داش، وحصلت عليها الفنانة ندى موسى عن دورها في المشوار.

أما جائزة أفضل ممثل دور ثاني وقدمها الفنانة ياسمين رئيس وحصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره في جزيرة همام ، وحصل علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي والذي قدمها الفنان شيكو، "راجعين ياهوي" وجائزة أفضل ممثله والذي قدمها الفنان أحمد السقا، وحصلت عليها الفنانة منه شلبي عن مسلسل بطلوع الروح ، وجائزة أفضل ممثل والتي قدمتها الفنانة داليا البحيري وحصل عليها الفنان أحمد أمين.

وحصل علي جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني والذي قدمه رئيس المهرجان النجم يحيي الفخراني، والذي أعتبر أن هذه الجائزة أهم جائزة لأنه عمل جماعي، وحصل على الجائزة مسلسل "جزيرة غمام".