شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: سعيدة بتكريمى فى مهرجان القاهرة للدراما فهذا بيتى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الدراما الأول، قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأن بقالنا فترة كبيرة كدراما مصرية لم نفرح هذه الفرحة، وعندما يكون رئيس المهرجان النجم العظيم الدكتور يحيى الفخرانى فالمهرجان له خصوصية كبيرة بالنسبة لنا كفنانين.

وأضافت يسرا خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن إقامة المهرجان بمركز المنارة هو أمر مهم للغاية.

وعن مسلسلها "أحلام سعيدة" الذى قدمته في رمضان الماضى قالت يسرا: "كنت أريد تقديم شيء خفيف ونحن معروفون بخفة الدم، وتركت الدراما لنيللى كريم، والفنانة نيللى كريم كانت هائلة في مسلسل 100 وش.

وتابعت يسرا: "أتمنى أن أكمل في نفس طريق المسلسلات التي تبث الفرحة، وأحضر لمسلسل اجتماعى هذا العام، وهو ليس نكد ولكن ليس به فرح كثير".

وقالت يسرا: "سعيدة بالتكريم في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما فهذا بيتى الكبير وعائلتى الكبيرة، فهم يحتضنونى من قلبهم، فأنا سعيدة للغاية وأشكر الأستاذين يحيى الفخرانى وأشرف زكى، وكل من أعطونى تصويت أن أتواجد فى المهرجان".