شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: مهرجان القاهرة للدراما دليل على قوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم أحمد بدير، عن سعادته بتجهيزات مهرجان القاهرة للدراما، موجها الشكر إلى إدارة المهرجان والشركة الراعية لمهرجان القاهرة للدراما، قائلا: "أنا حاسس إنى في مهرجان كان وحاجة تفرح وتحية لنقابي والشركة الراعية أن هذا المهرجان يتم فى هذه الظروف".

وأكد الفنان أحمد بدير، في لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، أن مهرجان القاهرة للدراما والشكل الذي خرج به دليل على القوة الناعمة لمصر، مضيفا: "الحضور في حد ذاته لتكريم المؤتمر بمثابة تكريم".

وتابع: "الدورة الأولى من انطلاق مهرجان القاهرة للدراما سيكون نقطة تحول في الدراما المصرية، وكل فنان سيكون حريص أنه يقدم عمل يليق ويكون امنية حياته يقدم شيء جميل ليشارك في المؤتمر".