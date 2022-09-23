شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: أستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد وأقدم خلاله دور صعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نيللى كريم إنها أخيرا رأت مهرجانا للدراما معمول على مستوى مثل مهرجان السينما، موضحة أن الدراما المصرية تستحق هذا الاهتمام، خاصة أن الدراما تدخل كل البيوت في رمضان.

وأضافت نيللى كريم، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك أناسا كثيرين خلف الكواليس كتاب ومخرجين وصناع وعمال وتصوير ومزيكا يستحقون التكريم، وكلهم متواجدون في المهرجان.

وبشأن مسلسلها فاتن أمل حربى الذى قدمته في شهر رمضان قالت نيللى كريم: "كنت بصور وبقول كفاية نكد والحقيقة أسوأ من المسلسل، والفنان شريف سلامة أبدع في الدور، وكان يقول أنا مبسوط إنى بتشتم لأنى بذلك أديت الدور جيدا".

وقالت نيللى كريم: "أستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد والحلقات ما زالت تُكتب، وأقدم خلاله دور صعيدية وهذا شيء جديد علي".