مصطفى كامل: "يشرفني أكون مطرب أي فئة حتى لو بوابين ولا أسمح بتدمير الذوق العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان مصطفى كامل، أنه يخوض حروب واتهامات وشائعات منذ ظهوره على الساحة الفنية، قائلا: "من بداية حياتي، كلها حروب واتهامات ويشرفني أني أكون مطرب أي فئة من بلدي حتى لو بوابين وشيء يشرفني جدا ومفيش لقب طلع عليا ضايقني".

ورد "كامل" ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، على موقفه من المهرجانات حال عودته لمنصب نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا ضد المنع والمهرجانات ظهرت في فترتي وجمعت مغنيين المهرجانات وقتها وقلت لهم مش بقطع رزق حد ولكن لن نسمح أنك تدمر الذوق العام".

وأضاف: "مطربي المهرجانات اشتغلوا في فترتي بما لا يضر الذوق العام والدنيا مستقرة لحد سنة 2015".

يذكر أن مصطفى كامل طرح مؤخرا أغنية "زرعة خايبة" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكس ماستر كلوبيكس.

كما أعلن أيضا ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية على منصب النقيب، بعد اعتذار الفنان هاني شاكر عن المنصب.