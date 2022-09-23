شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: مهرجان الدراما الأول ولد كبيرا.. وسعدت بالعمل في مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان أحمد السقا، إن بحر الدراما واسع، وتحتاج إلى فترة للمشاهدة والتقييم، موضحا أنه كان عضو لجنة تحكيم في مهرجان الدراما الأول فشهادته مرجوحة ولكن هذا شيء مشرف بالنسبة له.

وأضاف الفنان أحمد السقا، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الإطلالة الأولى للمهرجان مشرف وختامه مسك ختام ، والمهرجان ولد كبيرا في الدورة الأولى وهو مبهر ، ومجهوده في المهرجان كان كبيرا .

وتابع الفنان أحمد السقا: كى تشاهد الدراما كعضو لجنة تحكيم لابد أن تحيد نفسك تماما خاصة أنك تعمل بالحقل الفني وكان إرهاق شديد لدى أن أحيد نفسى ، وأخذت وقت كى أستطيع أن أحيد نفسى وأقيم بما يرضى الله.

وبشأن مشاركته في مسلسل الاختيار، قال الفنان أحمد السقا: كنت سعيد للغاية بالمشاركة في المسلسل وكان لدينا قدر كبير من الدقة في التعامل مع الورق المكتوب بشكل جيدى ولم نحرج من السؤال، والمخرج بيرت ميمى كان قائد قوى، واستمعت بالعمل مع الفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز.