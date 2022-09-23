شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يرفع شعار كامل العدد بحفل مهرجان رشيد ويتألق بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا في أولى أيام فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، الذي أقيم بميناء رشيد الجديد، والذى رفع شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه التى قدمها خلال الحفل، منها الليلة دوب، ومن أول يوم عرفتك، ومنايا، وسكة العاشقين، وأصحاب أنا وأنت ولا، وجت تصالحني، ودباديبو، وإسكندراني، والسود عيونه، وشنكلوه، ومنايا، وحياتى.

وتغنى الجمهور مع النجم مصطفى قمر عدد من أغانيه، احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم وسط فرحة وسعادة كبيرة بالحفل.

وأعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بالغناء في مهرجان رشيد تلك المدينة العزيزة على قلبه، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن السعادة اكتلمت، خاصة أن ذلك اليوم هو عيد ميلاده. وأضاف قمر أنه يوجه الشكر لدار الأوبرا التي أتاحت له الفرصة بالغناء في حفل افتتاح مهرجان رشيد فى دورته الأولى. وبدأ النجم مصطفى قمر حفله الغنائي ضمن فعاليات أولى أيام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى التي تقام في ميناء دمياط بأغنية "جت تصالحني" وسط تفاعل كبير من الجمهور. وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة، ويحيي بعد قليل النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا. يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء تقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.



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