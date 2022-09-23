شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق: بغنى لـ ويجز.. ولقب "مطربة الأوبرا" ظلمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة مى فاروق ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد برفقة النجمة منى زكى.

وخلال الحلقة صرحت مي فاروق بأنها تعتز بلقب "مطربة الأوبرا" لكنه فى نفس الوقت يظلمها، مؤكدة أنها تستطيع تقديم العديد من الألوات الغنائية، قائلة: "بغنى لويجز مع أولادى فى البيت.. وكتير مظلومة بلقب مطربة الأوبرا، أستطيع أن أقدم الكثير من الألوان".

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.